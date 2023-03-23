Главу Евросовета Шарля Мишеля заподозрили в необоснованных тратах, сообщает Politico со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение газеты. По информации издания, секретариат Евросовета запросил больше средств для финансирования поездок политика.
Секретариат попросил увеличить расходы на поездки с €2 млн до €2,5млн на 2024 год. При этом необходимость этого объясняется «функцией президента Евросовета».
Отмечается, что основная часть этой суммы приходится на дополнительные командировочные расходы.
Мишель ранее заявил, что все основные санкции в отношении России Евросоюз уже ввел. Он добавил, что теперь каждый следующий пакет будет направлен на «затягивание петли» и предотвращение попыток обхода рестрикций.
Также сообщалось, что Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций может запретить вывоз в Россию сантехнических товаров, таких как биде, чаши унитазов и смывные бачки.