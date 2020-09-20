Главный санитарный врач Англии: пандемия COVID достигла критической точки

https://static.news.ru/photo/aaac4ee0-fbaa-11ea-82cf-fa163e074e61_660.jpg Крис Уитти и Борис Джонсон Фото: twitter.com

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти подготовил речь для обращения к населению страны, в которой сообщает, что пандемия коронавируса достигла в Великобритании критической точки.

Тенденция в Великобритании свидетельствует о движении в неверном направлении, и мы находимся в критической точке пандемии. Мы смотрим на статистику, чтобы понять, как нам взять под контроль распространение вируса в преддверии очень сложной зимы, — процитировали сообщение Криса Уитти в ТАСС со ссылкой на британское агентство PA.

Кроме того, в агентстве сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может выступить перед нацией 22 сентября 2020 года.

Послание таково: «Момент настал». У нас впереди жёсткие меры, если мы не сможем вернуться на нормальный путь. Это наша последняя спасительная соломинка, — привели сообщение источников из британского правительства в газете The Daily Telegraph.

Как писал NEWS.ru ранее, Борис Джонсон готовится ужесточить направленные на борьбу с распространением коронавируса меры. Нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать на тысячи фунтов начиная с 21 сентября 2020 года.