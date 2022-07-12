Глава ВГА района: ударить по Новой Каховке приказал Зеленский Глава ВГА района Леонтьев: приказ об ударе по Новой Каховке был отдан лично Зеленским

Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Нанести ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области приказал лично президент Украины Владимир Зеленский, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев начал «освобождение временно оккупированных территорий».

Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, министерства убийств Резников говорил о начале освобождения временно оккупированных территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского, — сказал Леонтьев.

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате были разрушены жилые постройки, а также взорвались склады с селитрой. Кроме домов повреждены рынок и больница.

Позже глава ВГА Каховского района Леонтьев заявил о погибших и десятках пострадавших. Он отметил, что удар был нанесен ракетами РСЗО Himars производства США.