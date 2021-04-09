Глава фракции Европарламента настаивает на жёстких санкциях против РФ

https://static.news.ru/photo/ed09fa38-9a5d-11eb-8bae-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Европейские и американские санкции по отношению к России следует ужесточить. Об этом заявил глава Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер.

По его словам, ограничения должны быть введены из-за якобы участия Москвы в эскалации конфликта в Донбассе и ухудшения здоровья Алексея Навального, сообщает ТАСС.

Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации, — отметил евродепутат.

Он считает, что Кремль вернулся к курсу ведения опасных провокаций в Донбассе. При этом перемещение войск к границе Украины Вебер назвал испытанием для Запада.

Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным, — добавил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассказал, чем закончится для Киева война с Донбассом. Он назвал это концом государственности Украины. Об этом депутат заявил в эфире телеканала «Соловьёв Live». По мнению политика, Украина развязывает войну (памятуя о начале боевых действий в Донбассе) на фоне того, что она станет «самоубийственным шагом» для киевской власти.