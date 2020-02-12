https://static.news.ru/photo/8e5ae78c-4db4-11ea-a1b8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины за время работы на своём посту стал жёстче, считает руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, у главы государства появилась хроническая осталось.

Политик выразил надежду, что украинский лидер в результате не разочаруется в своей команде, передаёт Страна.ua.

Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде? — сказал парламентарий.

Такое заявление Арахамия сделал в ответ на вопрос журналиста о том, изменился ли Зеленский после своего избрания на пост.

Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что как глава государства хочет победить бедность и войти в историю, а не разбогатеть. Президент назвал себя «топ-менеджером страны», которого нанял украинский народ, и пообещал отчитываться об эффективности своей работы.