Глава Shell: Европа не сможет полностью заместить газ из России Глава Shell Бен ван Берден сообщил, что Европа не сможет полностью заместить газ из России

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Глава Shell Бен ван Берден считает, что у европейских стран нет возможности полностью заместить российский газ путём альтернативных поставок по трубопроводам из Африки и Норвегии. Также он полагает, что европейские страны не смогут закупать сжиженный газ без энергоперехода, сообщает ТАСС.

Меры, о которых я говорил, — нарастить поставки СПГ на рынок, больше мощностей по сжижению и регазификации, также мы можем подумать о больших трубопроводных поставках из Северной Африки и Норвегии — это разумные вещи, которые мы должны сделать. Но также неминуемо потребуется провести и энергетический переход в среднесрочном периоде, потому что нет возможности просто закупить больше трубопроводного газа и СПГ и полностью заменить российский газ, который мы потребляем. Это просто неосуществимо, — сказал он.

Ранее глава компании OMV Альфред Штерн также отметил, что Европа не готова к запрету на поставки газа из России, поскольку это сказалось бы на промышленности и экономике. По его словам, Европа намерена сохранить нынешнюю экономическую активность, что будет невозможно в условиях эмбарго.