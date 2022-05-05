Глава OMV: Европа не готова к запрету на поставки газа из России

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Европа не готова к запрету на поставки газа из России, поскольку это сказалось бы на промышленности и экономике, заявил газете Kurier глава компании OMV Альфред Штерн. По его словам, Европа намерена сохранить нынешнюю экономическую активность, что будет невозможно в условиях эмбарго.

Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно чётко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счёт собственной добычи в Европе, а за счёт поставок из России, — подчеркнул Штерн.

Он также отметил, что сейчас компания работает над предложением по способам оплаты газа из РФ, соответствующим требованиям санкций. По его словам, в этом отношении OMV «на верном пути, но пока не у цели».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что OMV опровергла планы открыть банковский счёт в Газпромбанке в Швейцарии для оплаты поставок газа из России. Также OMV заявила, что не намерена продолжать инвестиции в российские проекты, пересмотрит свою долю в Южно-Русском месторождении и своё участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Также компания расторгла соглашение с «Газпромом» от 2018 года, согласно которому она получала 24,98% в проекте по разработке участков ачимоских отложений Уренгойского месторождения.

Вместе с тем посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что российский «Газпром» и австрийский концерн намерены выработать приемлемую схему оплаты поставок газа с учётом санкций, поскольку быстро отказаться российского топлива Вена не сможет.