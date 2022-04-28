Bloomberg: OMV не будет открывать рублёвый счёт для оплаты газа

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Австрийская энергетическая компания OMV опровергла планы открыть банковский счёт в Газпромбанке в Швейцарии для оплаты поставок газа из России, сообщает Bloomberg. Ранее пресс-служба OMV сообщила, что анализирует запрос «Газпрома» о возможных способах оплаты российского топлива и работает над решением, соответствующим санкциям ЕС.

Сообщения о том, что OMV откроет счёт в Швейцарии для оплаты поставок российского газа «определённо неверны», — приводит издание заявление компании.

При этом в германской компании Uniper сообщили, что не исключают использования схемы, при которой газ будет оплачиваться в евро, а затем конвертироваться в рубли через Газпромбанк.

Ранее стало известно, что Газпромбанк отклонил платёж за поставку газа в Германию и Австрию от торговой фирмы Gazprom Marketing & Trading Ltd. Отмечается, что речь идёт об оплате с рублёвого счёта. В настоящее время, по информации журналистов, компания ведёт переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома».