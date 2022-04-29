«Газпром» и OMV выработают приемлемую схему оплаты поставок газа Посол РФ в Австрии: «Газпром» и OMV выработают приемлемую схему оплаты поставок газа

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российский «Газпром» и австрийский концерн OMV намерены выработать приемлемую схему оплаты поставок газа с учётом санкций. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Он подчеркнул, что быстро отказаться российского топлива Вена не сможет.

Что касается модальностей оплаты газовых поставок, то австрийский концерн OMV прорабатывает предложенный ПАО «Газпром» вариант. Нет никаких сомнений в том, что взаимоприемлемая схема с учетом требований санкционного режима может быть найдена, — сказал дипломат.

По его словам, объёмы поставок российского газа в Австрию достигают 80% от всего импорта и потому отказаться от него, обспечив при этом надёжную схему замещения, в короткие сроки невозможно.

Накануне, 28 апреля, австрийский министр по делам Европы и конституции Каролин Эдтштадлер заявила, что действующая форма оплаты за российский газ противоречит ограничениям, принятым в отношении Россbи, и это подтвердила Еврокомиссия (ЕК).

Ранее компания OMV заявила, что не намерена продолжать инвестиции в российские проекты, пересмотрит свою долю в Южно-Русском месторождении и своё участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Также компания расторгла соглашение с «Газпромом» от 2018 года, согласно которому она получала 24,98% в проекте по разработке участков ачимоских отложений Уренгойского месторождения.

Агентство Bloomberg сообщало, что OMV опровергла планы открыть банковский счёт в Газпромбанке в Швейцарии для оплаты поставок газа из России