Глава разведки Украины пообещал начало контрнаступления в ближайшее время Глава разведки Украины: у ВСУ есть необходимый для контрнаступления минимум вооружений

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

У ВСУ есть необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, заявил в интервью японскому телеканалу NHK начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, операция начнется в ближайшее время.

У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что [контрнаступление] начнется в ближайшее время, — подчеркнул Буданов.

Он уточнил, что ВСУ все еще нуждаются в солидном запасе вооружений и боеприпасов для успешного продолжения операций. Буданов выразил надежду, что международное сообщество готово помогать Украине.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США при выделении новой военной помощи Киеву хотят гарантировать, что у Украины будет все необходимое для начала возможного контрнаступления. По его словам, для этого Киеву будут переданы различные вооружения, техника и боеприпасы.

До этого руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области приняли меры по снижению шансов ВСУ на успешное контрнаступление. По его словам, российские войска с помощью дронов и артиллерии наносят комплексные удары по позициям украинских войск.