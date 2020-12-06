Глава Рады отреагировал на производство товаров для армии РФ под Киевом

https://static.news.ru/photo/436f4e1a-37ca-11eb-a38e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/Соцсети

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал производство ёлочных игрушек по заказу армии России под Киевом. По его словам, украинские фабрики могли бы делать товары для местной армии.

Я уверен, что наши фабрики могли бы выпускать игрушки с логотипом украинской армии, у нас достаточно сегодня символов, которые могли бы быть на ёлочных украшениях, — сказал он в эфире украинского «5 канала».

Он отметил, что считает неправильным регламентировать такую работу на законодательном уровне. Совет национальной безопасности и обороны ведёт список личностей и организаций, которые находятся под санкциями в стране, так как перечень меняется. Кроме того, бывали случаи попадания людей под санкции по ошибке.

Накануне стало известно, что Клавдиевская фабрика ёлочных украшений в Киевской области производит игрушки с логотипом армии России. В компании признались, что сотрудничают с российским ведомством. Глава фабрики отметил, что заказы размещались через специальную систему, а часть продукции отправлялась в РФ. Он признался, что из-за кризиса был занят развитием новых проектов и не следил за заказами из России, писал NEWS.ru.