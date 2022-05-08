Глава Приднестровья отверг информацию о мобилизации в регионе

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В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике не проводится мобилизация, написал глава ПМР Вадим Красносельский в Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что в республике якобы перевели вооружённые силы в полную боевую готовность:

В Приднестровье не проводится мобилизация. После случившихся атак введён «красный» уровень террористической опасности с реализацией соответствующих мер профилактики и защиты населения, — сказал он.

Красносельский указал, что сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленный режим несения службы. При этом, по его словам, вооружённые силы в Приднестровье несут службу в штатном режиме, никаких изменений нет.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла.

Утром 26 апреля в посёлке Маяк был взорван радиоцентр, который ретранслировал российское радио. После этого в ПМР ввели красный уровень террористической опасности.

Кишинёв расценил произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе.