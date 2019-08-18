https://static.news.ru/photo/f096499e-c1a7-11e9-a54a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Разумков Фото: Дмитрий Разумков/facebook

Руководитель партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что зарплата депутатов Верховной рады недостаточная.

По его словам, политики получают «неплохую» сумму на фоне минимальных доходов, однако этого мало, передаёт « Новое время ».

Мы только идём к тому, что есть, например, у европейских депутатов — достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает её престиж, — подчеркнул он.

Разумков отказался назвать сумму, которая, по его мнению, была бы достаточной. Для её определения должна пройти дискуссия экспертов, уверен он.

Ранее News.ru сообщал, что команда главы государства Владимира Зеленского готовится к «продаже Украины». Об этом сказал секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Политик подчеркнул, что команда Зеленского стремится подать зарубежным инвесторам сигналы о скрытых возможностях страны, после чего деньги «придут сами».