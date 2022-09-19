Глава «Оператора ГТС Украины» покинул свой пост

Фото: Ty ONeil/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) о своем уходе с должности. По его словам, об увольнении он узнал, находясь в командировке. Его отстранил наблюдательный совет учредителя компании — Магистральных газопроводов Украины (МГУ) путем голосования.

Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ меня уволил в прошлую пятницу. Четырьмя голосами против одного. Пока не понял, по каким причинам, — написал Макогон.

Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств. Компания заявила, что якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской Народной Республике.

В то же время в «Газпроме» не обнаружили оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. В компании отметили, что не получали подтверждения этого форс-мажора.

Позднее Макогон, совместно с руководством «Нафтогаза» попросил Министерство экономики Германии остановить работу газопровода «Северный поток». Свое обращение к немецкому регулятору он объяснил желанием обеспечить безопасность газотранспортной системы Украины.