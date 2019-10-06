https://static.news.ru/photo/c05ce6fc-e853-11e9-a4a9-fa163e074e61_660.jpg Райнер Зеле Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Michael G/Global Look Press

Председатель правления австрийской нефтяной компании OMV AG Райнер Зеле заявил, что Европе нужно быть готовой ответить на вмешательство в её дела в сфере энергетики. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что вмешательство США в реализацию проектов, подобных «Северному потоку — 2», происходило всегда.

Европе нужно быть готовой ответить, если кто-то вмешается в нашу независимость принятия решений, — сказал Зеле в программе «Москва. Путин. Кремль».

Как писал News.ru, строительство газопровода «Северный поток — 2» в обход Дании обойдётся в дополнительные «сотни миллионов долларов». Об этом сообщил глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Первоначальный бюджет газопровода составлял €9,5 млрд.

Проект «Северный поток — 2» реализован уже на 83%. Он предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Трубопровод пройдёт через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.