https://static.news.ru/photo/cfafde08-e6a9-11e9-bbb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock

Строительство газопровода «Северный поток — 2» в обход Дании обойдётся в дополнительные «сотни миллионов долларов». Об этом сообщил глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Как отмечает Reuters , российская газовая компания впервые признала, что альтернативный маршрут приведёт к значительным затратам. Зубков выразил надежду, что Дания всё же позволит проложить «Северный поток — 2» в своих территориальных водах.

Первоначальный бюджет газопровода составлял €9,5 млрд. Проект «Северный поток — 2» реализован на 83%. Он предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Трубопровод пройдёт через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. Разрешение на строительство до сих пор не дал лишь Копенгаген.

На то, что Дания всё-таки разрешит провести «Северный поток — 2» в своих водах, надеется и министр энергетики РФ Александр Новак, писал News.ru.