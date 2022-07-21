Глава офиса президента Украины пообещал «сюрпризы» для России Глава офиса президента Украины Ермак: Киев хочет переломить ход спецоперации до зимы

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен приложить максимум усилий для того, чтобы переломить ход российской спецоперации к зиме, заявил руководитель офиса главы республики Андрей Ермак. Как передает издание «Страна», политик заявил о подготовке «сюрпризов» для России.

Важно сейчас не дать русским затянуть нас с конфликтом в зиму. Президент Владимир Зеленский настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. <...> Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов, — заявил Ермак.

По его словам, в этой ситуации многое зависит от обучения Вооруженных сил Украины.

11 июля Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в ходе которой указал, что Нидерланды активно вооружают Украину. При этом последнюю договоренность по поставкам военной помощи украинский лидер предпочел не разглашать, отметив, что не хочет давать Москве информацию о готовящихся для нее «неприятных сюрпризах».

Надежду на то, что военная операция России на Украине закончится до начала зимы, Зеленский выразил 27 июня на саммите Группы семи (G7). Он также попросил у лидеров западных стран предоставить гарантии безопасности и заявил, что Киеву необходимы системы противовоздушной обороны.