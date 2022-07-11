Зеленский пообещал России «неприятный сюрприз» из Амстердама Зеленский назвал обещанную нидерландским премьером Рютте помощь «неприятным сюрпризом» для России

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в ходе которой заявил, что Нидерланды активно вооружают Украину, сообщает РИА Новости. При этом последнюю договоренность по поставкам военной помощи украинский лидер предпочел не разглашать, указав, что не хочет давать Москве информацию о готовящихся для нее «неприятных сюрпризах».

Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных, — заявил Зеленский.

Рютте ранее призвал другие страны оказать военную помощь Украине. При этом он считает, что решиться на такой шаг можно, даже если окажется нечем защищать собственные территории в ближайшие месяцы.

Он также раскритиковал членов НАТО, которые недостаточно оказывают помощь Украине и отказывают ей в тяжёлых вооружениях. Политик добавил, что среди стран, входящих в Альянс, есть и колеблющиеся, но не стал их называть.