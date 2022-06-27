Зеленский на саммите G7 запросил гарантии безопасности

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе участия в саммите G7 посредством видеосвязи попросил у лидеров западных стран предоставить гарантии безопасности, передает агентство Reuters. Вместе с тем украинский лидер заявил, что Киеву необходимы системы противовоздушной обороны.

Зеленский также попросил помощи в вопросе восстановления страны и призвал к содействию в экспорте зерна. В ходе своего выступления украинский лидер подчеркнул необходимость ужесточения антироссийских санкций.

ТАСС пишет, что Зеленский выразил надежду, что специальная военная операция России на Украине закончится до начала зимы.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Зеленский признал, что Киев проигрывает Москве в технике и поэтому не может перейти к наступлению. По его словам, наступление в нынешней ситуации грозило бы значительными человеческими потерями.

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер ранее заявил, что оружие и боеприпасы, поставляемые западными странами на Украину, будут уничтожены Россией. По мнению экс-разведчика, средства, которые Вашингтон выделил на поддержку Киева, могли бы быть потрачены на решение внутренних американских проблем.