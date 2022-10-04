Глава Нацбанка Украины подал в отставку

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Шевченко

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба регулятора. По его словам, решение уйти связано с проблемами со здоровьем, которые он больше не может игнорировать. Заявление находится на рассмотрении у президента страны Владимира Зеленского.

В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы НБУ. Я обратился к президенту Украины с просьбой принять мою отставку. Благодарю президента Украины за проявленное доверие и совместную работу в пользу государства — и в мирное, и в военное время, — заявил Шевченко.

Он подчеркнул, что во время конфликта на Украине смог обеспечить бесперебойную работу финансовой системы, остановить масштабный отток капитала и удержать инфляцию на адекватном уровне. До подписания Зеленским заявления Шевченко будет продолжать исполнять обязанности главы Нацбанка Украины.

Ранее глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил об уходе с должности. По его словам, об увольнении он узнал, находясь в командировке. Его отстранил наблюдательный совет учредителя компании — Магистральных газопроводов Украины — путем голосования.