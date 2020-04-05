Глава Минздрава Шотландии ушла в отставку после нарушения самоизоляции

https://static.news.ru/photo/1dc72706-779e-11ea-9bcb-fa163e074e61_660.jpg Кэтрин Калдервуд Фото: Twitter

Министра здравоохранения Шотландии Кэтрин Калдервуд журналисты сфотографировали во время нарушения карантина. После этого глава Минздрава ушла в отставку.

Я глубоко сожалению по поводу тех действий, которые я совершила, и ошибок, которые я сделала. Первый-министр (Шотландии Никола Стерджен) и я провели разговор этим вечером и сошлись во мнении, что оправданное внимание к моему поведению рискует стать отвлекающим фактором от чрезвычайно важной работы, которую делает правительство и медицинский персонал для того, чтобы вывести страну из этой коронавирусной пандемии, — привели слова Кэтрин Калдервуд в ТАСС.

Отмечается, что глава Минздрава, как минимум дважды покидала дом для длительной поездки. При этом Кэтрин Калдервуд сама неоднократно поддерживала введение жёстких карантинных мер безопасности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 1 апреля 2020 года стало известно об отставке статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения РФ Дмитрия Костенникова по его просьбе. Глава правительства Михаил Мишустин 3 апреля назначил на эту должность Александру Дронову.