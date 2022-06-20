Глава Минюста Украины назвал сроки массовой конфискации российских активов Глава Минюста Украины пообещал массовую конфискацию российских активов к концу лета

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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в эфире телеканала «Рада», что к концу лета начнется активное изъятие украинских активов россиян и граждан, сотрудничающих с российскими властями. По его словам, имущества уже лишились собственники Сбербанка и Проминвестбанка.

Имущество большого количества изменщиков заблокировано, арестовано, они не могут продавать и отчуждать имущество. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета, — сказал Малюська.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, поддержавших спецоперацию России на Украине. Ожидается, что процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет «за счет врагов».