Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в российскую столицу, пишет ТАСС со ссылкой на посольство республики в Москве. В свою очередь представитель российского дипведомства Мария Захарова уточнила, что он проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Темы беседы не уточняются.

Сегодня в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии, — сказала Захарова.

До этого Лавров и Сийярто встречались 1 февраля в Москве. Известно, что переговоры длились около полутора часов и охватили большой круг вопросов, включая энергетику, промышленность, здравоохранение, продовольственную безопасность и исследования космоса.

Накануне Сийярто заявил, что не собирается отказываться от ордена Дружбы, который ему вручил Лавров в декабре 2021 года. По его словам, то, что происходит в мирных условиях, не учитывается во время конфликта.