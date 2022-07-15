Сийярто отказался возвращать полученный от Лаврова орден Дружбы

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не собирается отказываться от ордена Дружбы, который ему вручил глава российского МИД Сергей Лавров в декабре 2021 года. По его словам, которые приводит РИА Новости, то, что происходит в мирных условиях, не учитывается во время конфликта.

Нет, [от ордена отказываться не собираюсь]. Я получил его в мирных обстоятельствах, — ответил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рестрикции против России имеют диаметрально обратный эффект вопреки ожиданиям коллективного Запада. По его словам, европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается. Он также посоветовал европейцам «держаться за свою работу», поскольку в ближайшее время ЕС ждет экономический спад из-за ситуации на Украине и антироссийской политики.