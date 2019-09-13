https://static.news.ru/photo/1cd7eb38-d65d-11e9-831c-fa163e074e61_660.jpg Фото: (DPR) Alexander Rekun/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал отношения страны с Россией оттепелью.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский старается использовать полученные в результате «потепления» возможности, чтобы добиться мира на территории страны.

То, что мы сейчас наблюдаем, — это определённое потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией, — подчеркнул он в эфире телеканала « Интер ».

Дипломат отметил, что сейчас необходимо найти компромисс, который позволит прекратить войну и возобновить «украинский порядок».

Как ранее писал News.ru, Пристайко заявил, что выборы на территории непризнанных ДНР и ЛНР должны пройти до 2020 года. По его словам, Киев не будет проводить новые «фейковые выборы», которые уже проходили на этой территории.