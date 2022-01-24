Глава МИД Швеции заявила об отсутствии планов по вступлению в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что на данный момент страна не намерена подавать заявку на вступление в НАТО. По её словам, Швеция подтвердит генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу своё право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности, сообщает РИА Новости.
Вместе с коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО мы представим свой анализ ситуации, мы поговорим более детально о том, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности, — сказала Линде перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявление Столтенберга о готовности принять в состав Альянса Финляндию и Швецию является бесцеремонной попыткой оказать давление на политику этих стран. По его словам, РФ высоко ценит действенный вклад Финляндии и Швеции как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности. Министр отметил, что в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус — наиболее эффективный способ обеспечения странами своей безопасности.