Глава МИД Швеции заявила об отсутствии планов по вступлению в НАТО

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Евросоюз не планирует объявлять какие-либо санкции против России по итогам встречи глав МИД, которая состоится 24 января, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тем не менее, по его словам, процесс подготовки таких ограничительных мер продолжается. Консультации ведутся с США и другими партнёрами ЕС, сообщает РИА Новости.

Мы не собираемся объявлять о каких-либо конкретных мерах, — сказал Боррель. Также он добавил, что ЕС не намерен эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины и не видит для этого причин....