Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава одержала победу в «историческом споре с Россией».
Об этом он сказал в интервью изданию
При этом российские власти заявили в середине декабря, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией, а в распоряжении РФ есть документы, подтверждающие такие переговоры, передаёт
Думаю, что этот исторический спор с Россией мы определённо выиграли, — сказал Чапутович.
При этом он отметил, что теперь стороны должны «успокоить эмоции» и нормализовать двусторонние отношения.
Несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи, — подытожил глава МИД Польши.
Ранее NEWS.ru писал о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова замглавы МИД Польши о праве на репатриации из РФ «шаромыжничеством».
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