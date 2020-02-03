https://static.news.ru/photo/916ff10c-4679-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Яцек Чапутович Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава одержала победу в «историческом споре с Россией».

Об этом он сказал в интервью изданию РАР . По его словам, Москва попыталась навязать «своё повествование истории», однако эта попытка не увенчалась успехом. В январе 2020 года польские политики не единожды обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны, агрессии против Польши и во многом приравнивали Советский Союз к гитлеровской Германии.

При этом российские власти заявили в середине декабря, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией, а в распоряжении РФ есть документы, подтверждающие такие переговоры, передаёт РИА Новости .

Думаю, что этот исторический спор с Россией мы определённо выиграли, — сказал Чапутович.

При этом он отметил, что теперь стороны должны «успокоить эмоции» и нормализовать двусторонние отношения.

Несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи, — подытожил глава МИД Польши.

Ранее NEWS.ru писал о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова замглавы МИД Польши о праве на репатриации из РФ «шаромыжничеством».