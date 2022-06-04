Глава МИД Италии призвал Путина остановить «мировую хлебную войну» Глава МИД Италии Майо заявил о необходимости прекращения «мировой хлебной войны»

Фото: LaPresse/Mauro Scrobogna/Global Look Press

Луиджи Ди Майо

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о необходимости остановить «мировую хлебную войну» на фоне продовольственного кризиса. По словам дипломата, глобальные проблемы с поставками зерновых культур могут привести к распространению террористических угроз и государственных переворотов, пишет РИА Новости. Майо отметил, что позиция президента России Владимира Путина может сыграть ключевую роль в решении данного вопроса.

Мировая хлебная война уже идет, и мы должны ее остановить. Есть опасность политической нестабильности в Африке, распространения террористических организаций, государственных переворотов. К этому может привести зерновой кризис, который мы переживаем, — заявил итальянский министр.

Ранее Майо предупредил об опасности начала «продовольственной войны». По его мнению, такой конфликт может начаться из-за сохранения проблем с поставками украинского зерна. Министр также призвал Россию к созданию коридора с Украины для вывоза зерновых.

19 мая директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил президента России Владимира Путина открыть морские порты на Украине. Это требуется для доставки зерна на мировые рынки, отметил он.