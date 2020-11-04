Глава кабмина Словении поздравил Трампа с переизбранием президентом США

https://static.news.ru/photo/fd6a4882-1e8a-11eb-8e21-fa163e074e61_660.jpg Янез Янша Фото: Janez Jansa/facebook.com

Глава правительства Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием на этот пост.

Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа, — написал премьер в Twitter

Сообщение он сопроводил хештегом «ещё четыре года» и отметил в нём официальные аккаунты Трампа и вице-президента США Майка Пенса. Он также поздравил Республиканскую партию с «сильными результатами по всей территории США».

Голосование на выборах президента прошло в США 3 ноября. Официально его итоги ещё не объявлены. И Трамп, и его соперник от Демократической партии Джо Байден уверены в своей победе. Согласно предварительным данным, Байден несколько опережает Трампа по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что победа Байдена на выборах может обернуться для России обвалом экономики и затяжным кризисом. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский пояснил, что в этом случае Вашингтон вновь начнёт ужесточать санкции в отношении РФ, которые приведут к двузначной инфляции, как в 2014 году.