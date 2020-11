Глава кабмина Словении поздравил Трампа с переизбранием президентом США

Сообщение он сопроводил хештегом «ещё четыре года» и отметил в нём официальные аккаунты Трампа и вице-президента США Майка Пенса. Он также поздравил Республиканскую партию с «сильными результатами по всей территории США».

It’s pretty clear that American people have elected @realDonaldTrump @Mike_Pence for #4moreyears . More delays and facts denying from #MSM , bigger the final triumph for #POTUS . Congratulations @GOP for strong results across the #US @idualliance pic.twitter.com/vzSwt9TBeF