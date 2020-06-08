Глава Хорватии намерен приехать в Москву на парад Победы

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Лидер Хорватии Зоран Миланович планирует принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Посольство РФ в Хорватии 8 июня информировало хорватскую сторону о подтвержденном приглашении президенту Республики Хорватии Зорану Милановичу принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, — рассказал посол РФ в республике Анвар Азимов.

По его словам, президент Хорватии намерен воспользоваться полученным приглашением, передаёт ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада Победы. 9 мая в российских городах состоялась только его авиационная часть, были даны праздничные салюты. Однако позже ситуация с COVID-19 улучшилась, после чего российский лидер поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня. При этом пролёт авиации организуют в столице повторно.

Как писал NEWS.ru, глава государства и приглашённые в Москву высокопоставленные гости будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.