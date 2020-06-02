На параде Победы в Москве авиация пролетит 16 группами

https://static.news.ru/photo/2ef2638e-a4cf-11ea-ade5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиация пролетит над Красной площадью 16 группами во время парада Победы в Москве. Детали предстоящего мероприятия раскрыл врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Афзалов.

Пролёт парадного строя авиации спланирован 16 группами, — цитирует его РИА Новости.

Продолжительность авиационной части составит пять минут. В течение этого времени в небе пролетят 75 воздушных судов, также привлекаются 37 резервных летательных аппаратов.

Откроют воздушную часть вертолёты армейской авиации, в их числе десантно-транспортный вертолёт Ми-26, а также вертолёты Ми-8. За ними проследуют суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Замыкают строй две группы по одному звену самолётов Су-57 и МиГ-31К.

Закончится всё выступлением групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи».

Парад Победы пройдёт 24 июня. К этому времени ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены.

NEWS.ru ранее писал, что президент Владимир Путин и приглашённые в Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне гости во время парада будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.