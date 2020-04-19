Общество

Песков рассказал, что Путину было непросто перенести парад Победы

14:00, 19 апреля 2020 45
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру было непросто принять решение о переносе парада Победы и «Бессмертного полка».

Однако, по словам представителя Кремля, здоровье россиян — в приоритете. Об этом он рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин». Пресс-секретарь отметил, что День Победы — святой праздник для российского президента, передаёт ТАСС.

Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что 75-летие Победы «всё равно все будут отмечать». 

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выступил с заявлением. Он призвал объединить усилия постсоветских республик. По его мнению, это повысит их конкурентоспособность.

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