Песков рассказал, что Путину было непросто перенести парад Победы

https://static.news.ru/photo/24c272b4-822e-11ea-85be-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру было непросто принять решение о переносе парада Победы и «Бессмертного полка».

Однако, по словам представителя Кремля, здоровье россиян — в приоритете. Об этом он рассказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин». Пресс-секретарь отметил, что День Победы — святой праздник для российского президента, передаёт ТАСС.

Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что 75-летие Победы «всё равно все будут отмечать».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин выступил с заявлением. Он призвал объединить усилия постсоветских республик. По его мнению, это повысит их конкурентоспособность.