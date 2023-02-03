«Это показывает реальность»: фон дер Ляйен оказалась в бомбоубежище Киева Фон дер Ляйен рассказала, как пряталась от авианалета в киевском бомбоубежище

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что 3 февраля была вынуждена прятаться в киевском бомбоубежище из-за авианалета, передает РИА Новости. Председатель ЕК прибыла в столицу Украины для участия в саммите ЕС-Украина. ЧП произошло, когда фон дер Ляйен визитировала отделение почты, в котором местные жители обменивали свои старые электрические лампочки на современные LED-лампы, пожертвованные Украине Евросоюзом.

Поскольку после этого короткого визита был авианалет, мне пришлось укрыться в убежище... Это показывает реальность ежедневной войны, — заявила фон дер Ляйен.

На прошедшем саммите главы европейских институтов пообещали Украине продолжить оказывать поддержку, вводить дальнейшие санкции против России, решать вопрос с использованием замороженных российских активов для восстановления Украины.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине. Его общий объемом составит €10 млрд. Она намекнула, что новые санкции затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине. Кроме этого, страны ЕС введут ограничения, которые закроют нынешние лазейки для обхода действующих санкций.