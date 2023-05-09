Глава Еврокомиссии приехала в Киев для встречи с Зеленским

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на ее странице в Twitter. Политик поддержала его решение объявить 9 мая Днем Европы и назвала украинскую столицу самым подходящим местом для такого праздника.

Рада вернуться в Киев. Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Поэтому это самое подходящее место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы и здесь, на Украине, — написала фон дер Ляйен.

О намерении главы Еврокомиссии посетить Киев накануне сообщил руководитель пресс-службы ЕК Эрик Мамер. По его словам, цель визита состоит в том, чтобы выразить поддержку Украине и ее президенту. Кроме того, фон дер Ляйен собирается вручить Зеленскому и народу Украины премию Карла Великого, которая ежегодно присуждается за вклад в объединение ЕС.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ об установлении 9 мая Дня Европы на Украине. В документе отмечается, что праздник будет способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте. Кроме того, Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому украинцы, как и большинство народов мира, будут отмечать 8 мая День памяти.