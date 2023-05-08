Глава Еврокомиссии приедет 9 мая в Киев для поддержки Зеленского

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев, заявил руководитель пресс-службы ЕК Эрик Мамер. По его словам, целью поездки станет выражение поддержки Украине и президент страны Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен завтра прибывает в Киев. В День Европы она выразит нашу полную поддержку Украине, — сказал Мамер.

Пресс-секретарь также сообщил, что ЕК приняла решение «вручить президенту Зеленскому и народу Украины премию имени Карла Великого», которая ежегодно присуждается за вклад в объединение ЕС.

Зеленский ранее подписал указ об установлении 9 мая Дня Европы на Украине. В документе, опубликованном на сайте главы государства, говорится, что праздник будет способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте.

Кроме того, Зеленский сообщил, что внес в Верховную раду законопроект о переносе Дня Победы на 8 мая, когда большинство народов мира отмечают День памяти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для многих украинцев День Победы остается священным. Представитель Кремля подчеркнул, что на Украине проживает множество ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, и они не отрекутся от праздника.