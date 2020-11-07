Глава Еврокомиссии: на переговорах по Brexit сохраняются разногласия

https://static.news.ru/photo/44a70576-2108-11eb-bcf9-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansotte/Euc/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на переговорах с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном об условиях выхода Соединённого Королевства из состава ЕС сохраняются значительные разногласия.

Сегодня мы дали оценку итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Небольшой прогресс был достигнут, однако значительные разногласия сохраняются. <...> В ближайшие дни мы будем продолжать диалог, — написала глава ЕК в Twitter.

Фон дер Ляйен уточнила, что особенно сложно даётся обсуждение сферы рыболовства. Также переговорщики не могут выработать сбалансированные условия сделки без «перекоса» в пользу одной из сторон.

We took stock of the negotiations with UK Prime Minister @BorisJohnson today. Some progress has been made,but large differences remain especially on level playing field and fisheries.Our teams will continue working hard next week. We will remain in close contact in the next days. pic.twitter.com/UVyyzKeUyW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020

Как передавал NEWS.ru, власти Бельгии могут воспользоваться бессрочным разрешением на вылов рыбы в британских водах, которое в 1666 году дал рыбакам из города Брюгге король Англии Карл II. Об этом на встрече представителей стран Евросоюза заявил бельгийский посол в Германии Виллем ван де Вурде.