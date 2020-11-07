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Глава Еврокомиссии: на переговорах по Brexit сохраняются разногласия

17:42, 07 ноября 2020
Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansotte/Euc/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на переговорах с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном об условиях выхода Соединённого Королевства из состава ЕС сохраняются значительные разногласия.

Сегодня мы дали оценку итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Небольшой прогресс был достигнут, однако значительные разногласия сохраняются. <...> В ближайшие дни мы будем продолжать диалог, — написала глава ЕК в Twitter.

Фон дер Ляйен уточнила, что особенно сложно даётся обсуждение сферы рыболовства. Также переговорщики не могут выработать сбалансированные условия сделки без «перекоса» в пользу одной из сторон.

Как передавал NEWS.ru, власти Бельгии могут воспользоваться бессрочным разрешением на вылов рыбы в британских водах, которое в 1666 году дал рыбакам из города Брюгге король Англии Карл II. Об этом на встрече представителей стран Евросоюза заявил бельгийский посол в Германии Виллем ван де Вурде.

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