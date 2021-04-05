Во всём виноват Байден: глава ДНР объяснил дерзость украинских силовиков

https://static.news.ru/photo/def1e876-9633-11eb-8745-96000091f725_660.jpg Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Вероятность ударов украинской армии по Горловке, расположенной севернее Донецка, или на южном направлении сохраняется. Тем не менее Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики к таким атакам готова, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обостряется. По его словам, «это видно невооружённым взглядом» — как по количеству обстрелов, так и по степени разрушений инфраструктуры.

С сентября [2020 года] мы видим наращивание обстрелов и провокаций. Наверное, пик — с декабря месяца. Почему именно сейчас? Это, конечно, приход к власти [нового президента США Джо] Байдена, который воодушевил во многом нынешний Киев. Это пример с Карабахом, который придал мнимой уверенности радикальным элементам в правительстве Украины. И внутренняя ситуация на Украине. Политический кризис и экономический кризис, — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Он предположил, что украинские власти выходом из сложившейся в регионе ситуации видят «именно войну».

При этом, подчеркнул он, вопрос мобилизации дополнительных сил на фоне обострения ситуации на линии разграничения руководством ДНР пока не рассматривается, так как «такой необходимости пока нет».

Ранее, как писал NEWS.ru, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками территории ДНР, в результате чего погиб пятилетний ребёнок.