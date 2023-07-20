Глава Днепропетровской области заявил о повреждении инфраструктуры Глава Днепропетровской области Лысак: здание агрофирмы пострадало в результате ракетного удара

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Один из объектов инфраструктуры, расположенных на территории Днепропетровской области, получил повреждения в результате ракетного удара, заявил глава региональной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, удары наносились утром 20 июля.

Повреждена агрофирма, инфраструктурный объект, — написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что объект находится в Мировской общине.

Лысак подчеркнул, что в настоящее время на территории агрофирмы работают сотрудники экстренных служб. Проводится оценка ущерба.

Пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк ранее рассказала о последствиях ночных взрывов в Одессе. По ее словам, повреждения получили административное здание и несколько складов. В ночь на 20 июля воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Николаевской и в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков ранее заявил о нанесении ударов по авиабазе Канатово в Кировоградской области Украины. По его словам, цели удара были достигнуты. Также наносились удары по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и по складам боеприпасов в районе Одессы.