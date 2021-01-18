Глава британского МИД призвал немедленно отпустить Навального

https://static.news.ru/photo/004fddca-596c-11eb-aaa3-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские власти должны немедленно отпустить блогера Алексея Навального, которого задержали в Москве в воскресенье. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Глава британского МИД также напомнил, что позиция Лондона относительно инцидента с оппозиционером в августе 2020 года не изменилась, и призвал Кремль объяснить «использование химического оружия» на территории РФ, а не «преследовать Навального», передаёт ТАСС.

Позицию Москвы на этот счёт в понедельник обозначил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что комментарии западных стран «идут под копирку» с целью «отвлечь внимание от глубокого кризиса», в котором оказались их страны.

С призывом освободить российского оппозиционера к Москве обратились уже несколько государств. При этом Эстония, Латвия и Литва пообещали новые санкции для России в случае, если преследование Навального продолжится. Германское руководство назвало инцидент с блогером «необъяснимым» и указало на необходимость освободить Навального. Просят выпустить оппозиционера и в США. Так, госсекретарь США Майк Помпео призвал немедленно освободить задержанного по прибытии в Россию Алексея Навального без каких-либо условий.

Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Адвоката и жену к нему не пустили. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Что касается якобы отравления Навального, то в ведомстве указали на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité. В публикации отмечается, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Ранее блогер Сергей Колясников ёмко, но нецензурно охарактеризовал реакцию россиян на заявления западных политиков в защиту Алексея Навального, сообщал NEWS.ru.