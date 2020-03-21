https://static.news.ru/photo/497d5f5a-6c4f-11ea-b5fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу отметил 70-летие. С юбилеем российского министра иностранных дел поздравило московское бюро телеканала ARD, что вызвало возмущение у таблоида Bild, который назвал это «просто невообразимым».

Автор статьи назвал поздравления в адрес Лаврова «немыслимым скандалом во время ситуации с коронавирусом». Кроме того, издание обвинило Россию в ведении «гибридной войны против Запада» и распространении «теорий заговора, касающихся COVID-19».

Skandal-Tweet - ARD gratuliert Putin-Minister zum Geburtstag https://t.co/ZpsMKOyILw — BILD (@BILD) March 21, 2020

Таблоид предъявил претензии ARD за похвалы в адрес юбиляра, которого телеканал назвал «марафонцем». Но больше всего автора заметки возмутил пост телеканала в Twitter, где была цитата российского представительства в НАТО, которое якобы «регулярно распространяет пропаганду и ложь».

Но самое ужасное и просто невообразимое — это то, что аккаунт общественно-правового вещателя Германии без всякого стеснения сообщил, что по случаю юбилея Лаврова можно купить альбом с его фотографиями, — сказано в статье.

Как писал NEWS.ru, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Лаврова одним из самых влиятельных и уважаемых министров в мире. Кроме того, юбиляра считают одним из лучших министров и на родине в России, ведь жители страны относятся к нему с огромным уважением. Матвиенко также отметила «уникальное остроумие и потрясающее чувство юмора» российского дипломата. Президент России Владимир Путин также поздравил Лаврова с днём рождения и присвоил ему звание Героя Труда.