Внеочередной съезд Христианско-демократического союза (ХДС), на котором изберут нового председателя партии, может состояться 25 апреля или 9 мая.
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Действующий председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр после скандала в федеральной земле Тюрингия решила не выдвигаться в канцлеры и отказалась от должности председателя партии.
Ранее NEWS.ru сообщил, что выборы главы земельного правительства в Тюрингии ознаменовались скандалом: впервые местный премьер-министр получил свой пост благодаря правопопулистам из «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как следствие, крупные города федеральной земли охватили протесты, а партию канцлера Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) — обвинили в сговоре с радикалами.
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