https://static.news.ru/photo/41867ef0-56ef-11ea-95df-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Внеочередной съезд Христианско-демократического союза (ХДС), на котором изберут нового председателя партии, может состояться 25 апреля или 9 мая.

Как сообщает агентство Dpa со ссылкой на источники в партии, точная дата съезда пока не определена. В настоящее время на пост кандидата и председателя ХДС претендуют сразу несколько человек — председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген, экс-глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.



Действующий председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр после скандала в федеральной земле Тюрингия решила не выдвигаться в канцлеры и отказалась от должности председателя партии.

Ранее NEWS.ru сообщил, что выборы главы земельного правительства в Тюрингии ознаменовались скандалом: впервые местный премьер-министр получил свой пост благодаря правопопулистам из «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как следствие, крупные города федеральной земли охватили протесты, а партию канцлера Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) — обвинили в сговоре с радикалами.