Германия закроет въезд из Великобритании из-за новых штаммов COVID

Власти Германии объявили о введении с 23 мая запрета на въезд в страну из Великобритании. Исключение будет сделано для граждан ФРГ, их близких родственников (при условии путешествия вместе с членом семьи) и людей, въезжающих по неотложному поводу (например, из-за смерти родственника). Об этом сообщает The Guardian.
Немецкий Институт здравоохранения
Большинство остающихся в силе ограничений британские власти намерены снять 21 июня. К настоящему времени 21,6 млн британцев уже вакцинировались. COVID-19 перенесли 4,5 млн жителей Соединённого Королевства.
Ранее стало известно, что дипломатические представительства ФРГ в России возобновят приём документов на выдачу шенгенских виз с 1 июня.