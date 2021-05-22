Германия закроет въезд из Великобритании из-за новых штаммов COVID

https://static.news.ru/photo/78e88c16-baf4-11eb-9751-96000091f725_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии объявили о введении с 23 мая запрета на въезд в страну из Великобритании. Исключение будет сделано для граждан ФРГ, их близких родственников (при условии путешествия вместе с членом семьи) и людей, въезжающих по неотложному поводу (например, из-за смерти родственника). Об этом сообщает The Guardian.

Немецкий Институт здравоохранения внёс Соединённое Королевство в список стран, где циркулируют особо опасные штаммы коронавируса. В самой Великобритании 17 мая начался третий этап снятия ограничений, связанных с COVID-19. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что применяемые в стране вакцины показывают высокую эффективность, число госпитализаций снижается, а количество привитых людей растёт. По словам премьера, новые штаммы не меняют ситуацию с риском заражения внутри страны.

Большинство остающихся в силе ограничений британские власти намерены снять 21 июня. К настоящему времени 21,6 млн британцев уже вакцинировались. COVID-19 перенесли 4,5 млн жителей Соединённого Королевства.

Ранее стало известно, что дипломатические представительства ФРГ в России возобновят приём документов на выдачу шенгенских виз с 1 июня.