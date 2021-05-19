Посольства ФРГ в России начнут принимать заявления на «шенген» с 1 июня

https://static.news.ru/photo/7e56c40a-b8b6-11eb-9d6a-96000091f725_660.jpg Фото: Посольство Германии в Москве - Deutsche Botschaft Moskau/facebook.com

Представительства ФРГ в России возобновят приём документов на выдачу шенгенских виз. Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Москве в Facebook.

С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявления на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию, — указано в сообщении.

В посольстве напомнили, что получение виз не подразумевает возможность незамедлительно приехать в Германию, поскольку в стране всё ещё действуют ограничения на въезд. Подать документы на визу смогут люди, у которых раньше была виза сроком действия не менее двух лет, она должна быть выдана одним из германских немецких представительств. Срок действия документа должен заканчиваться не ранее 1 апреля 2020 года, ещё одно условие — целью поездки должен быть указан не туризм.

Ранее стало известно, что страны ЕС разрешат въезд на территорию Европы гражданам, полностью вакцинированным от коронавирусной инфекции. Не уточняется, какими конкретно препаратами следует прививаться, но, скорее всего, разрешёнными будут считаться вакцины от компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.