Германия продлила ограничения на выдачу виз для россиян

https://static.news.ru/photo/d187f806-95f8-11ea-a5c2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Власти Германии продлили ограничения на выдачу виз для россиян. Они будут длиться до 15 июня 2020 года.
В связи с тем, что запрет на въезд в Германию продлён до 15 июня 2020, выдача виз в посольстве и генеральных консульствах также ограничивается, предположительно, до 15 июня. Все назначенные в период с 4 мая по 15 июня собеседования состояться не смогут. Мы обращаемся к вам с просьбой не приходить в визовый отдел в забронированное вами время на подачу документов, — цитирует дипмиссию «Интерфакс».
Представители немецкой стороны также отметили, что после возобновления обычного графика работы визового отдела все граждане России смогут забронировать новую подачу документов в онлайн-режиме.
NEWS.ru информировал ранее, что Европарламент заявил о необходимости возвращения к полноценному «шенгену». Ограничения на границах были введены из-за пандемии коронавируса.