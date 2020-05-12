Европарламент заявил о необходимости возвращения к полноценному Шенгену

https://static.news.ru/photo/9f33fcc0-9480-11ea-a9c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Депутаты комитета Европарламента заявили о необходимости скорейшего снятия ограничений на границах Шенгенской зоны. Они были введены для борьбы с коронавирусом.

Депутаты требуют возвращения к полноценно функционирующему Шенгену как можно скорее. Комитет по гражданским свободам подчеркивает, что временные проверки на шенгенских границах должны быть отменены скоординированным образом как только это позволят условия, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также там отмечается, что свобода передвижения крайне важна для Евросоюза. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. На сегодняшний день в мире выявлено более 4,1 млн заболевших, более 286 тысяч пациентов умерли. Выздороветь удалось 1,4 млн.

Как информировал NEWS.ru, Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться ко второй волне коронавируса.