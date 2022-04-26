Германия пообещает поставить Украине зенитные комплексы Gepard Sueddeutsche Zeitung: Германия пообещает поставить Украине зенитные комплексы Gepard

Власти Германии могут поставить украинской стороне зенитные комплексы Gepard, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung. По данным издания, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявит об этом на встрече представителей 40 государств на авиабазе Рамштайн. Там планируется обсудить безопасность и суверенитет Украины.

Как пишет издание, комплексы Gepard базируются на шасси танка Leopard 1 и оснащены двумя 35-миллиметровыми пушками и радарами, которые могут поражать как наземные, так и воздушные цели.

В конце апреля Немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщила газета Die Welt. Отмечается, что первая партия из 22 танков может быть отправлена Киеву в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года. В материале уточняется, что стоимость бывших в употреблении танков Leopard 1A5 составляет около €115 млн.

Ранее Шольц отмечал, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он отметил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, правда, дальнейшие поставки будут зависеть от работы военное-промышленного комплекса страны.