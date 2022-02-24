Германия отменит запуск «Северного потока — 2»

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что подразделения российских военных замечены под Харьковом. Очевидцы распространяют видео с боевыми машинами и военными. Ранее Минобороны России сообщало о подавлении сил ПВО Украины, военно-морских и воздушных сил Украины.

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что подразделения российских военных замечены под Харьковом. Очевидцы распространяют видео с боевыми машинами и военными. Ранее Минобороны России сообщало о подавлении сил ПВО Украины, военно-морских...