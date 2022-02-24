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Германия отменит запуск «Северного потока — 2»

10:57, 24 февраля 2022
Германия отменит запуск «Северного потока — 2» Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время абсолютно невозможен. Об этом сообщил в эфире немецкого телеканала ARD вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе «Северный поток — 2» мог бы быть запущен,сказал он.

Президент США Джо Байден ранее ввёл санкции против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2». Ограничения касаются и руководства проекта. Москва подсказала миру мотив, чтобы отказаться от её газа, отметил американский лидер, сообщают представители Белого дома.

Фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в 2021 году в германской земле Мекленбург — Передняя Померания при участии Nord Stream 2, также отказался от поддержки «Северного потока — 2».

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