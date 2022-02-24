Германия отменит запуск «Северного потока — 2»

Запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время абсолютно невозможен. Об этом сообщил в эфире немецкого телеканала ARD вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе «Северный поток — 2» мог бы быть запущен, — сказал он.
Президент США Джо Байден ранее ввёл санкции против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2». Ограничения касаются и руководства проекта. Москва подсказала миру мотив, чтобы отказаться от её газа, отметил американский лидер, сообщают представители Белого дома.
Фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в 2021 году в германской земле Мекленбург — Передняя Померания при участии Nord Stream 2, также отказался от поддержки «Северного потока — 2».