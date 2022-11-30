Германия отказала в визах нескольким работникам Россотрудничества Захарова: посольство ФРГ в Москве отказало в визах нескольким работникам Россотрудничества

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Германское посольство в Москве отказалось выдавать визы нескольким работникам Россотрудничества, которые собирались посетить в ФРГ мероприятие, посвященное русской культуре, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что визы также не удалось получить сотрудникам российских культурно-образовательных учреждений, включая авторитетных специалистов по творчеству классика Федора Достоевского и его литературному наследию.

Посольство ФРГ в Москве отказало в выдаче въездных виз ряду российских участников, которые представляли, в частности, Россотрудничество, отечественные культурно-образовательные учреждения, в том числе и авторитетным специалистам по творчеству Достоевского и его наследию. Мы рассматриваем эту выходку как очередное проявление тенденциозной антироссийской политики Берлина, — заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Ранее представитель МИД РФ сообщила, что Париж не выдал визы официальным лицам РФ для участия в форуме ЮНЕСКО. Речь шла о Глобальном форуме по борьбе против расизма и дискриминации, который прошел с 28 по 29 ноября 2022 года в штаб-квартире учреждения в столице Франции.

До этого дипломат рассказала, что американские визы не выдали двум из десяти членов официальной делегации главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, которые намеревались принять участие в заседании Генассамблеи ООН. Захарова отметила, что РФ предъявила Вашингтону претензии в связи с этим.