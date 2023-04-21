Германия оставит границы с Польшей без систем ПВО Patriot Funke: ФРГ может уже в 2023 году убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Германия в 2023 году планирует убрать свои системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии. Об этом сообщили в редакционной группе Funke. Как пояснили в Минобороны страны, они сообщили о свои намерениях представителям данных государств.

Мы донесли свои планы до данных стран. Разумеется, мы поддерживаем постоянный контакт с нашими партнерами, чтобы иметь возможность отреагировать на потенциальное изменение обстановки, — рассказал представитель Минобороны ФРГ.

Системы ПВО Patriot дислоцированы в Польше с середины января текущего года. Их обслуживают германские военнослужащие. Вооружение было предоставлено Варшаве после того, как на территории Польши 15 ноября 2022 года упал ракета сил ПВО Украины.

Также в 2022 году Берлин направил две системы ПВО в Словакию.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что страна ожидает скорого поступления зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, которые используются в качестве средств ПВО. Известно, что Patriot в декабре 2022 года вошли в пакет американской помощи Киеву.

В начале апреля в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд.