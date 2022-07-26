Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер сообщил корреспондентам немецкого телеканала N-TV, что проведет несколько дней своего отпуска в Москве. Политик уже был замечен в российской столице. Журналисты сообщают, что Шрёдер добрался до Москвы через Баку.
Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва — красивый город, — пояснил Шрёдер.
После введения санкций Европарламентом Шрёдер остался без ранее полагавшегося ему бюро в бундестаге за государственный счет и без сотрудников. Комитет по бюджету решил сократить эту статью расходов.
После этого экс-канцлер ФРГ сообщил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Действующий немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что бывший глава правительства ФРГ Герхард Шрёдер после ухода из руководства «Роснефти» также должен покинуть другие должности, связанные с Россией.